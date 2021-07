Lyon : le Ninkasi va amorcer son départ de son site historique de Gerland

Le Ninkasi a annoncé vendredi son départ progressif de son site historique, situé à deux pas du stade de Gerland. Le groupe va prendre la direction du quartier de la Saulaie, à Oullins.

Secoué par la crise sanitaire, le groupe Ninkasi a annoncé en fin de semaine la vente de son site historique installé en face du stade de Gerland. À partir de juin 2023, l’entreprise quittera donc progressivement le quartier du 7e arrondissement.

Selon Christophe Fargier, le président du groupe, la cession de cet espace était déjà prévue et a donc été anticipée pour répondre aux besoins financiers du groupe. "L’événementiel sur le square Galtier commençait à poser de gros problèmes et la Ville nous demandait de réduire significativement le nombre d’événements sur la voie publique", expliquait-il vendredi à nos confrères de Tribune de Lyon.

"L’événementiel sur le square Galtier commençait à poser de gros problèmes."

Christophe Fargier, président du groupe Ninkasi

La vente de l’espace de Gerland devrait rapporter cinq à six millions d’euros de plus-value à la société lyonnaise, une opération qui "remet tous nos ratios financiers dans le vert", faisait valoir M.Fargier.

Un nouveau siège à 20 millions d’euros

Désormais l’entreprise va se concentrer sur la Saulaie, un quartier d’Oullins en cours d’aménagement, où le groupe entend installer, moyennant un investissement de 20 millions d’euros, son nouveau siège et créer des espaces dédiés à l’événementiel. Ce nouveau lieu qui devrait ouvrir en 2025 s’étendra sur 7 000 m2 et accueillera notamment un chai, une picobrasserie, des ateliers autour de la bière, des studios d’enregistrement en plus des bureaux de l’entreprise.