Lyon : le musée des Confluences rouvre le 2 juin avec un dispositif spécial

Le musée lyonnais va rouvrir ses portes ce mardi à 11h dans des conditions d'organisation adaptées aux mesures sanitaires.

Fermé depuis le 11 mars, le musée des confluences doit rouvrir à partir du 2 juin à 11h. L’intégralité des expositions temporaires et permanentes sera accessible au public. Parmi les expositions temporaires à découvrir, Le monde en tête, la donation Antoine de Galbert est prolongée jusqu’au 23 août. Traces du vivant ouverte en février est à découvrir jusqu’au 6 décembre 2020. Les expositions qui devaient ouvrir avant l’été sont reportées au mois d’octobre prochain.

Par ailleurs, un plan de réouverture a été proposé aux autorités pour garantir le respect des règles essentielles de distanciation sociale, de protection tant des équipes que des visiteurs face à l’épidémie.

Ainsi, les jauges du musée et des espaces d’expositions seront limitées en privilégiant la réservation de billets sur internet par tranche de 3h sur les horaires habituels du musée, de 11h à 19h et en imposant des axes de circulation, des cheminements de déambulation, avec entrées et sorties différenciées.

Les plus de 12 ans devront porter un masque et l'accueil de groupes scolaires sera suspendu en juin. À l'inverse, l'accueil de groupes de centres sociaux est maintenu et repensé pour 15 personnes et dans des espaces adaptés permettant la distanciation.

Le musée a par ailleurs annoncé “la désinfection chaque demi-heure des espaces partagés (toilettes, poignées et rambardes, ascenseurs...), la mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée du musé, la présence d’une signalétique spécifique Covid-19 rappelant les consignes sanitaires, d’hygiène et de distanciation sociale et la mise à distance des objets à toucher et des audiovisuels à manipuler.”