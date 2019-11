Lyon : le métro jusqu'à 2h du matin à Lyon, c'est dès le week-end prochain

C'était très attendu par les fêtards. Mais pas que. Dès vendredi soir, le métro circulera jusqu'à 2h du matin à Lyon.

Dernier week-end avec des métros qui circulent jusqu'à minuit à Lyon. Dès vendredi soir et samedi soir prochain, les métros circuleront jusqu'à 2h du matin à Lyon. Dès le vendredi 15 novembre.

Le Sytral souhaitait mettre en place cette mesure le plus rapidement possible. Le surcoût de l'ouverture jusqu'à 2 heures du matin est estimé à plus de 1,5 million, sécurité comprise.

Un métro toutes les 10 minutes environ après minuit

Ainsi, le dernier métro A partira de Perrache à 1h58 vendredi soir, à 1h40 de Vaulx-La Soie. Le dernier métro B partira lui de Charpennes à 1h55 et de Gare d'Oullins à 1h50. Les horaires pour les lignes C et D sont à retrouver ici.

Il y a aura environ un métro toutes les 10 minutes après minuit.