TCL - Suite à un malaise voyageur à la station Mermoz, la ligne D est perturbée ce vendredi soir.

Mise à jour à 17h40 : reprise du trafic

La ligne de métro D circule uniquement entre Vaise et Grange Blanche. Les stations entre Grange Blanche et Gare de Vénissieux ne sont plus desservies. Cette perturbation est due à malaise voyageur à la station Mermoz. Des bus relais sont mis en place sur la portion non desservie.

Le retour à la normale est prévu autour de 17h40.