Lyon : le métro C encore perturbé par un incident technique

Après la longue panne du dimanche 13 janvier, un nouvel accident technique a perturbé la ligne de métro C ce lundi matin.

Bis repetita pour la ligne C. Le métro était déjà en panne dimanche, suite à un incident technique qui a duré toute la matinée. Ce lundi, en pleine heure de pointe, la ligne C était perturbée une nouvelle fois par ce même type d'incident. La circulation a été interrompue entre 7h40 et 8h10 et des bus relais ont été mis en place pour maintenir les liaisons. Le trafic a été rétabli vers 8h10.