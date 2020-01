Lyon : le métro Bellecour fermé, un hélicoptère surveille les manifestants

La station de métro Bellecour est fermée. Le cortège contre la réforme des retraites est arrivé sur la place, sous la surveillance d'un hélicoptère.

Nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites ce jeudi 16 janvier à Lyon. Le cortège est arrivé place Bellecour vers 13h40, alors qu'un hélicoptère des forces de l'ordre stationnait dans le ciel.

Comme cela a pu arriver les fois précédentes, la police a demandé à TCL de fermer la station Bellecour. Les lignes A et D sont directement impactées et les métros ne s'arrêtent plus sur le secteur.

Le retour à la normale devrait se faire en début d'après-midi, après la dispersion du cortège. Aucun incident n'a été relevé pour l'instant lors du parcours de la manifestation qui a eu lieu dans le calme.