Lyon : le métro B ne circulera pas lundi et mardi soir

En raison de travaux d’automatisation de la ligne B du métro, le métro ne circulera pas entre Charpennes et Gare d’Oullins après 21h30 les lundis et les mardis soir pendant tout le mois de mars. Des bus relais seront proposés à la place.

Les travaux d’automatisations du métro B vont se dérouler tout au long du mois de mars. En conséquence, le métro B ne circulera plus pour permettre la poursuite des travaux sur les voies.

Ainsi, tous les lundis et les mardis soir, la ligne B ne fonctionnera plus. Le dernier départ de Charpennes, direction Gare d’Oullins, s’effectuera à 21h15. Le dernier départ de Gare d’Oullins, pour Charpennes, aura lieu à 21h25.

Des bus relais desservant les stations situées entre Charpennes et Gare d'Oullins, seront disponibles, toutes les 10 minutes, entre 21h15 et 0h15 lundi et mardi soir.