Lyon : le métro B interrompu à 21h cette semaine et à 20h ce week-end

A Lyon, le métro B sera interrompu plusieurs soirs de suite dès le 1er mars, pour permettre la réalisation de travaux sur les voies. Le trafic s'arrêtera à 21h cette semaine, voire même à 20h certains jours.

Des travaux sont en cours sur la ligne B du métro lyonnais en vue de son automatisation. Pour les mener à bien, des interruptions de service seront nécessaires en soirée tout au long du mois de mars.

Cette semaine, jusqu'au vendredi 5 mars inclus, le trafic sera stoppé à partir de 21h sur la ligne. Les dernières rames partiront de Charpennes à 21h15 et de Gare d'Oullins à 21h25. Pour assurer la continuité du service, des bus relais sont mis en place jusqu'à minuit passé. Les premiers partiront de Charpennes dès 21h18 et de Gare d'Oullins dès 21h32 ; les derniers démarreront à 00h18 de Charpennes et à 00h12 de Gare d'Oullins. Il en ira de même les jours suivants, précisément du mercredi 10 au samedi 13 mars, du lundi 15 au samedi 20 mars, du lundi 22 au jeudi 25 mars, et enfin les lundi 29 et mardi 30 mars.

Attention, les dimanche 7, lundi 8, mardi 9, vendredi 26 et samedi 27 mars, le trafic sera interrompu dès 20h sur la ligne B ! Les derniers métros quitteront Charpennes à 20h15 et Gare d'Oullins à 20h25. Des bus prendront le relais à partir de 20h18 à Charpennes et de 20h32 à Gare d'Oullins. Les derniers départs se feront à 00h18 depuis Charpennes et à 00h12 depuis Gare d'Oullins.