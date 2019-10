Lyon : le métro B à nouveau perturbé cette semaine

En raison de travaux, plusieurs lignes de bus vont être perturbées à Lyon entre le 28 et le 30 octobre. Des travaux d'aménagement et de voirie vont perturber le trafic des bus lyonnais entre le 28 et le 30 octobre. Ainsi, la ligne C3 effectue un terminus exceptionnel à l’arrêt Cordeliers (arrêt provisoire rue Grolée-Eglise […]