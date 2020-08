Lyon : le métro A et le métro B fermés quatre soirées cette semaine

Les métros A et B de Lyon seront fermés dès 21h quatre soirées cette semaine.

En effet, les travaux d'automatisation de la ligne B du métro lyonnais s'intensifient au cours de ce mois d'août à Lyon. Des travaux qui auront aussi un impact sur la ligne A.

"L’exploitation en pilotage automatique intégral avec les nouvelles rames de métro permettra d’augmenter la fréquence de passage et donc la capacité de la ligne B", précisent les TCL.

Mais pourquoi cela concerne aussi la ligne A ? "Pour rejoindre la ligne B, les nouvelles rames emprunteront quotidiennement les voies de la ligne A depuis Vaulx-en-Velin, où se situent les ateliers de maintenance et de remisage de ces deux lignes", expliquent les TCL.

Du coup, les métros A et B seront fermés plusieurs soirées au mois d'août. Et ce dès 21h.

Les 10, 11, 12 et 13 août pour le métro A.

Les 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 et 27 août pour le métro B.

Des bus relais seront mis en place dès 21h, toutes les 10 à 15 minutes, entre Vaulx-la-Soie et Perrache et entre Charpennes et Gare d'Oullins les soirs où le métro sera fermé. Dès ce lundi soir donc.