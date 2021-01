Lyon : le meilleur Gamay du monde est un Beaujolais-Village

Le Beaujolais-Village du domaine Béroujon a été élu meilleur Gamay du monde lors de la 11e édition du concours international du Gamay .

Quoi de mieux qu'un Beaujolais, épicentre mondial de ce cépage, pour être élu meilleur Gamay du monde ? Pas grand-chose. Pour sa 11e édition, les dégustateurs du concours international du Gamay, composé d'une vingtaine de professionnels et amateurs, ont goûté 879 gamays venus de France et de Suisse. Leur verdict s'est porté sur un Beaujolais-Village du domaine Béroujon, qui exploite 10,5 hectares de vignes à Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais notamment.

“Travail consciencieux à la vigne, macération semi-carbonique de 12 à 14 jours pour garder le fruit et la rondeur tout en donnant un vin puissant et tanique, cette cuvée offre des aromes de fruit rouges et noirs, une belle fraîcheur, un bel équilibre avec des tanins fondus. C'est un beaujolais de plénitude, un vin qui accompagne tout un repas, à tout moment de l'année qui a sur charmer les dégustateurs du jury”, écrivent ces derniers dans un communiqué.

Le Beaujolais-Village 2020 du domaine Béroujon n'est pas encore mis en bouteille. Il devrait être disponible d'ici septembre 2021. Le 2019 est de son côté déjà à la vente au prix plus que raisonnable de 6€ (prix domaine).