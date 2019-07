Lyon : le mariage bloque la circulation, la police reçoit des projectiles

Des policiers intervenaient dans un cortège de mariage gênant la circulation et leurs véhicules ont été visés par des jets de projectiles. Un Lyonnais a été interpellé.

Samedi 20 juillet, boulevard du 11 novembre à Villeurbanne, les policiers interviennent dans un cortège de mariage gênant la circulation. Un groupe jette alors des projectiles vers les voitures des forces de l'ordre et des coups de pied sont donnés dans ces mêmes véhicules de police. Un individu a été identifié grâce aux images de vidéoprotection et arrêté. Âgé de 24 ans et déjà connu pour 11 antécédents judiciaires, ce Lyonnais a reconnu les faits. Il sera présenté au parquet ce lundi.