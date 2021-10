Lyon : le maire Grégory Doucet dévoile les premières coulisses de la Fête des Lumières 2021

Tronquée en 2020 en raison de la crise sanitaire, la Fête des Lumières est de retour en décembre 2021 à Lyon.

C'est la première "vraie" Fête des Lumières depuis l'arrivée à la mairie de Lyon des écologistes.

Elle sera scrutée de près. "On remet la ville en Lumière comme on aurait aimé la voir l’an dernier, souffle Grégory Doucet au Progrès. On avance, on va jusqu’à Blandan (Parc Sergent Blandan dans le 7e arrondissement, ndlr), pour mettre un pied en dehors du centre-ville. On aura quelque chose aux Subsistances (1er arrondissement) aussi. L’idée c’est de nouveau d’avoir une fête grandiose, car c’est l’esprit de la fête".

"Mais pour cette édition, on a beaucoup travaillé la place des enfants. C’est pour cela que l’on va à Blandan, notamment. L’idée, c'est que l’on facilite l’accès des œuvres aux plus jeunes", a ajouté le maire de Lyon.

Pour en savoir plus, il faudra encore attendre un peu...