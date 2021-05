Lyon : Le Kiosque des chefs solidaires remet le couvert

Après une première édition début février, le Kiosque des chefs renouvelle son opération solidaire au profit de l’Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique de Léon Bérard. La deuxième édition se déroulera du 17 au 21 mai.

L’association « Envie d’un sourire », fondée par le Chef Fabrice Bonnot, organisera sa 2eme édition de « Kiosque des chefs solidaires » du 17 au 21 mai 2021, place Antonin Poncet, au profit de l’Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique de Léon Bérard.

Pendant 5 jours, 10 chefs vont se succéder aux fourneaux pour servir des menus commandés à l'avance sur leur site. Comptez 28,50 euros pour une formule entrée, plat et dessert. Les commandes sont à récupérer entre 10h et 13h pour les repas du midi et entre 15h et 18h pour les repas du soir.

Les chefs participants à cette deuxième opération sont : Gregory Cuilleron, Serge Magner, Pascal Nolin, Christian Tetedoie, Christophe Carlier, Frederic Fass, Cherif Sy, Williams Jacquier, Audrey Jacquier, Kevin Lepage, David Cano, Sylvain Malland, Valerie Cristina et Loric Broutin.