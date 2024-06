Ouvert en 2021, le concept Food Court qui s'étendait sur 3000 mètres carrés ferme définitivement, "un regret" pour le centre commercial.

C'est officiel, le Food Society Lyon de la Part-Dieu (Lyon 3e), ferme définitivement ses portes, d'après une information du Progrès. Depuis trois ans, ce lieu était connu pour ses dix restaurants, ses concerts et évènements, qui vont manquer à l'écosystème de la Part-Dieu. Contacté, Jean-Philippe Pelou-Daniel, le directeur du centre commercial Westfield La Part-Dieu se désole "du départ du Food Society Lyon".

Le concept, qui voulait proposer "le meilleur de la street-food locale", s'étendait sur 3000 mètres carrés, pouvant accueillir six cent personnes à l'intérieur et cinq cent à l'extérieur, s'affichant comme le plus grand food court de France.

Une fermeture économique ?

Les raisons de cette fermeture soudaine n'ont pas été dévoilées pour le moment, Jean-Philippe Pelou-Daniel ajoute que "les départs et arrivées de nouvelles enseignes font partie de la vie d’un centre commercial. Nos équipes travaillent à la re-commercialisation de l’espace pour proposer prochainement un nouveau concept à faire découvrir à nos visiteurs."

On ne sait pas encore quel(s) concept(s) vont reprendre le flambeau, ce qui est sûr c'est que cet emplacement, dans la structure même du centre commercial et bénéficiant d'un rooftop, est un lieu assez unique qui risque d'être très convoité par les nouveaux acheteurs potentiels.