Lyon : le festival de cinéma "Hallucinations collectives" s'installe au Comœdia

Le festival « Hallucinations Collectives » organise sa 14ème édition au cinéma le Comœdia dans le 7e arrondissement.



Organisé par l’association ZoneBis en partenariat avec le cinéma Comoedia, le festival "de l'autre cinéma" propose de découvrir des "oeuvres rares, étranges, parfois dérangeantes, souvent oubliées, et en tout cas toujours surprenantes". Il s'ouvre le 31 août et se clôturera le 6 septembre.

Traditionnellement, le festival se déroule durant le week-end de Pâques mais il a du être reporté à cause de la crise sanitaire. Cette année, trois pans du festival ont du être abandonnés : pas de festival off hors des murs du cinéma, pas de carte blanche à des réalisateurs et pas de compétition des longs-métrages.

Pour les remplacer, le festival met en place une catégorie « Privés de Sortie » qui rassemble des œuvres récentes qui n’ont pas eu droit à une sortie en salle en France. Les spectateurs pourront aussi choisir des films dans le thème "Cabinet de Curiosité", avec certains films fonctionnant par paires. Une soirée "Provoc' et Mauvais goût" se tiendra vendredi 3 septembre.