Lyon : le championnat de France des cordistes s’installe à la Sucrière

Pour sa 10ème édition, la compétition professionnelle permet de faire découvrir ce métier inconnu du bâtiment. Sensation forte garantie.

Un champion du monde à Lyon

Pour piquer la curiosité, le SFTC (syndicat France Travaux sur Cordes), qui organise l’événement, donne la parole à ses professionnels. Comme Ivan Muscat, cordiste et grimpeur depuis 20 ans.’’Ce professionnel de 42 ans habite à Millau et est indépendant. ‘’Je ne me destinais pas aux métiers de la verticalité. Cela a été plus fort que moi,’’ confie-t-il. L’homme, originaire de Bretagne, devait se déplacer "vers des contrées un peu plus dotées en cailloux, en rochers et en falaises de toutes sortes.’’ Ivan Muscat participe aux Championnats de France depuis 2014. "Ils allient techniques et puissance physique et j’adore l’ambiance! C’est un rendez-vous où toute la profession se retrouve!’’ déclare le cordiste.

Sur le podium en 2016 au Petzl RopeTrip de Salt Lake City (championnats du monde, USA) avec ses collègues grenoblois Antoine Quidoz et azurien Yohan Garcia, il avait remporté un trophée pour le moins original: "des magnifiques cornes de bovin Texan," devant les tenants du titre, l'équipe russe. Le cordiste sera présent sur cette dixième édition. "Deuxième au classement individuel lors des deux dernières édition, j'ai à coeur d'être cette année champion de France!"

En plus des cordistes qui feront connaître leur métier "varié, qui s’exerce dans différents environnements, toujours en hauteur et sur cordes,’’ des entreprises seront aussi présentes sur le salon. Comme la société Adrénaline qui est charger de l’inspection de la flèche de St-Michel à Bordeaux. Ou encore Hydrokast, qui a fait la pose de grillages sur la falaise de la route des Ecouges dans la Drôme.