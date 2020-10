Lyon : le centre d'appels Allô TCL désormais disponible aux personnes sourdes et malentendantes

(Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Depuis ce mardi 1er octobre, le centre d'appels Allô TCL est accessible aux personnes sourdes et malentendantes.

"Ce dispositif de mise en relation permet de contacter le centre d’appels Allô TCL via une connexion internet à une plate-forme de visio-conférence", explique le Sytral dans un communiqué.

Le service est accessible depuis la rubrique « nous contacter » du site www.tcl.fr.

"Cette solution d’accessibilité innovante proposée par Elioz permet la mise en relation avec un conseiller via une webcam et un micro hautparleur. L’usager peut ensuite communiquer au travers de la Langue des Signes Française (LSF), la Transcription en Temps Réel de la Parole (TTRP) ou la Langue française Parlée Complétée (LPC) afin d’obtenir des informations sur les horaires, les itinéraires, et toute autre indication liée au réseau", poursuit le Sytral.