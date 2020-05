Lyon : le centre commercial de Confluence réouvre lundi 11

A Lyon, le centre commercial de Confluence annonce ce samedi sa réouverture dès le lundi 11 mai. Idem pour le centre commercial du Carré de Soie, à Vaulx-en-Velin. La question est encore en suspens pour celui de la Part-Dieu.

Mais quid du centre commercial de la Part Dieu ?

Le Préfet d'Auvergne-Rhône-Alpes, Pascal Mailhos, a accordé une interview à Lyon Capitale. Il répond notamment à cette question.



"Il faut bien voir qu’il y a deux types de structures commerciales, celles de moins de 40 000 m², comme Confluence, qui peuvent rouvrir et celles de plus de 40 000 m² comme la Part-Dieu qui doivent demander une autorisation. L’analyse du dossier Part-Dieu laisse penser que le centre pourrait ouvrir à nouveau lundi. Les instructions du gouvernement sont récentes, on est en train d’affiner tout cela. Le centre devra fluidifier les flux, faire en sorte que les distances soient respectées", explique le Préfet.

"N’oublions pas que des contrôles seront organisés pour vérifier que les règles sont respectées tout comme les engagements. Si ce n’était pas, je me retrouverais dans l’obligation de fermer ce centre. Je mise sur le sens des responsabilités des gestionnaires pour ne pas me retrouver dans cette situation. Le but reste de réamorcer la vie économique", ajoute Pascal Mailhos.



Le centre commercial de la Part-Dieu fait 120 000 m².