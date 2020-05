Lyon : le 2e tour des municipales le 28 juin, c'était quoi déjà le résultat du 1er tour à Lyon ?

Trois mois et demi après le 1er, coronavirus oblige... Inédit. Le gouvernement a fixé le 2e tour des municipales le dimanche 28 juin, trois mois et demi après le 1er (le dimanche 15 mars). A Lyon, quel avait été le résultat du 1er tour ?

Trois mois et demi après le 1er, coronavirus oblige... Inédit. Le gouvernement a fixé le 2e tour des municipales le dimanche 28 juin, trois mois et demi après le 1er (le dimanche 15 mars).

“Après avoir pesé le pour et le contre, nous pensons que la vie démocratique doit reprendre ses droits”, a déclaré le Premier Ministre. Édouard Philippe a aussi assuré que cette décision était “réversible”, en fonction des avis du conseil scientifique.

Les résultats à Lyon le dimanche 15 mars, lors du premier tour :

Grégory Doucet (EELV) Maintenant Lyon pour tous Les écologistes : 28,46 %

Etienne Blanc (LR) Bleu Blanc Lyon – Les Républicains : 17,01 %

Yann Cucherat (LRM), Un temps d'avance – La République en marche : 14,92 %

Georges Képénékian (ex-LRM) Respirations – Divers centre : 11,98 %

Nathalie Perrin-Gilbert (LFI) Lyon en commun – La France insoumise : 10,06 %

Sandrine Runel (PS, PC, Générations) Vivons vraiment Lyon – Parti socialiste : 7,01 %

Agnès Marion (RN) Pour l'amour de Lyon – Rassemblement national : 5,42 %

Denis Broliquer (Les Centristes) Positivons Lyon 100 % Citoyens – Divers centre : 4,15 %

Certaines alliances étaient en bonne voie après le 1er tour... Toutefois, avec ce scrutin totalement inédit, la crise sanitaire au milieu, les 3 mois et demi entre le 1er et le 2e tour, les alliances et le 2e tour pourraient être complètement bouleversées en juin prochain... A Lyon comme ailleurs.