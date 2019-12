Lyon : l’avion heurte un oiseau, AirFrance assure avoir suivi la procédure

Un vol de la compagnie aérienne a dû faire demi-tour jeudi à Lyon après un problème moteur causé par des oiseaux.

Un Airbus A320 d'Air France qui devait rejoindre l'aéroport Paris-Charles-de-Gaules ce jeudi après-midi a été contraint de faire demi-tour à cause d'un problème moteur dû à des oiseaux. Air France a expliqué que, “conformément aux procédures du constructeur et de la compagnie et par mesure de précaution, l’équipage du vol AF7643 du 26 décembre 2019 effectuant la liaison Lyon-Paris Charles de Gaulle a procédé à un demi-tour à la suite d’une ingestion aviaire”. L'avion parti à 14h17 s'est posé à Lyon à 14h46 et est actuellement vérifié par les équipes de maintenance. “L'ensemble des passagers a été pris en charge par les équipes commerciales locales afin d’être réacheminé sur les vols suivants de la journée”, a conclu la compagnie.