À Meyzieu, la première pierre d’une résidence de 38 nouveaux logements posée 

"Un concept unique" et "des logements abordables, lumineux, ouverts sur la nature." C’est la promesse du groupe Gambetta, dont la première pierre de sa résidence "Signature" a été posée le 21 mars à Meyzieu. Dès le premier trimestre 2026, 38 nouveaux logements seront disponibles, 27 appartements à l’accession, d’ores et déjà disponibles à partir de 183 000 euros, et 11 en location sociale et intermédiaire. Ces derniers seront vendus par Alliade Habitat, filiale d’Action Logement.

Un "concept unique"

Cette nouvelle résidence sera composée de deux bâtiments "à la ligne architecturale élégante et épurée, imaginée par l’agence ARCHITEC pour s’accorder naturellement avec le style des habitations voisines", promet le groupe Gambetta. Ces nouveaux immeubles proposeront d’ailleurs un "concept unique de baies vitrées incurvées coulissantes intégré à certains appartements pour permettre à leurs occupants de transformer une partie de leur séjour en balcon." 54 places de parking (45 en sous-sol et 9 en extérieur) vont également être créées.

Située rue Gambetta, la résidence se trouvera à proximité de trois lignes de bus, ainsi que du tramway T3 pour rejoindre le quartier de la Part-Dieu en 30 minutes.

