Lyon : la voiture incendiée à la Part-Dieu contenait des bouteilles de gaz

Dans le parking souterrain du centre commercial de la Part-Dieu, l'homme a mis le feu à une voiture préalablement remplie de bouteilles de gaz. Interpellé par la police, il se serait rendu sans violence, mais portait sur lui une arme de poing.

L'origine de la voiture en feu dans le parking souterrain de la Part-Dieu n'était pas accidentelle. Ce samedi matin, un important contingent de pompiers et de policiers est intervenu au centre commercial de la Part-Dieu, qui a été partiellement évacué ce samedi matin. Dans le parking des Cuirassiers, une voiture a été incendiée. L'homme à l'origine de l'incendie a été interpellé par la police. Selon la préfecture, il se serait rendu sans résistance. Il aurait déclaré avoir rempli sa voiture de bouteille de gaz avant d'y mettre le feu. Selon un témoin interrogé par France 3, il serait ensuite sorti du parking en courant et en portant une arme de poing. Un périmètre de sécurité a été mis en place autour du centre. Grâce à l'intervention rapide des pompiers, il n'y aurait aucun blessé à déplorer. La préfecture assure quant à elle à nos confrères du Progrès que la situation est sous contrôle. À l'heure actuelle, les motivations de l'incendiaire ne sont pas connues et la piste terroriste n'a pas été évoqué.

Mise à jour à 13 heures 06 : Le centre commercial de la Part-Dieu précise resté ouvert aux horaires habituels et qu'aucun dégât n'est à déplorer.