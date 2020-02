À l'occasion des élections à Lyon, tous les candidats ont présenté un projet de "REV", "réseau express vélo". Se voulant constructive, l'association La Ville à Vélo vient de dévoiler un plan pour ce type de projet, avec un cœur à l'intérieur.

Avec le départ de son président Fabien Bagnon vers une liste Europe Ecologie Les Verts, l'association La Ville à Vélo se retrouve parfois accusée par les autres candidats de faire le jeu du parti écologiste à Lyon. Dans ce contexte, une profonde remise en cause de son organisation a été lancée, avec l'idée d'être constructif dans le cadre de cette campagne de proposer des idées à disposition de toutes les listes qui se présentent sans distinction de partis.

Ainsi, dans un contexte où les candidats proposent quasiment tous un "REV", réseau express vélo, l'association a choisi de leur soumettre un projet pour les aider dans l'élaboration des tracés. Ce plan a la particularité d'être en forme de cœur, avec une convergence vers la gare de la Part-Dieu.

Pour La Ville à vélo, un "REV", c'est "150 km de pistes cyclables séparées et continues pour rouler en sécurité, des itinéraires d’au moins 3,5 m de largeur pour pouvoir accueillir les différents types de, vélo, pédaler côte à côte et se croiser, un réseau prioritaire aux intersections pour être efficace, un réseau lisible, jalonné et relié au maillage cyclable de proximité pour être accessible à tous, des services dédiés (stations de gonflage, stationnement sécurisé, etc) pour proposer une offre de mobilité complète".

Le but de ce réseau est de permettre : "à tous les habitants de choisir le vélo pour leurs déplacements quotidiens : aller à l’école, au travail, faire des courses ou livrer un chauffe-eau, le vélo est imbattable pour les trajets urbains", précise La Ville à Vélo.

Découvrez le plan complet ci-dessous qui sera mis à disposition des candidats :