Lyon : la rocade fermée plusieurs soirées et nuits cette semaine

Pour cause de travaux, la rocade est fermée certaines soirées et nuits cette semaine. Automobilistes, prenez vos précautions.

Pour cause de travaux, l'A46 sera fermée à plusieurs reprises cette semaine. Ainsi, l'A46 nord sera fermée à la circulation les 14 et 15 octobre de 21h à 6h du matin entre Anse et les Echets en direction de Marseille puis les 16 et 17 octobre sur la même portion en direction de Paris.

La rocade est sera également interdite à la circulation pendant quatre nuits, du 14 au 17 octobre, de 21h à 6 du matin, entre les noeuds de Ternay et de Manissieux, en direction de Paris.