Suite à un accident, la rocade Est de Lyon est coupée ce mercredi midi en direction de Paris.

A cause d'un accident de la circulation à hauteur de Meyzieu, la rocade Est de Lyon est coupée entre l'échangeur numéro 7.1 Pusignan et l'échangeur numéro 6 de Décines en direction de Paris. La circulation est interdite entre les deux échangeurs et les automobilistes sont invités à éviter le secteur.