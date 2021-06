Lyon : la reconstruction de la Cité administrative confiée à Eiffage Construction Rhône Loire

Le projet de reconstruction de la Cité administrative d'État de Lyon avance et une étape importante vient d’être franchie avec l’attribution du projet à l’entreprise Eiffage Construction Rhône Loire.

Dévoilé en 2019 par le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, le projet de reconstruction de la Cité administrative d'État de Lyon vient de franchir une nouvelle étape. C’est l’entreprise Eiffage Construction Rhône Loire qui a été retenue pour mener à bien les travaux. Elle sera accompagnée par les cabinets d’architectes Snohetta Studio et Z architecture pour mener à bien cette reconstruction.

L’environnement au coeur du projet

La nouvelle Cité administrative doit permettre "de répondre aux besoins actuels des services de l’État et d’améliorer les conditions d’accueil du public", tout en respectant un certain nombre de normes "environnementales" afin de faire de ce lieu un bâtiment qui s’inscrit "dans la future réglementation environnementale RE 2020", précise la préfecture dans un communiqué. Celle-ci entend réduire l’impact carbone des bâtiments, tout en favorisant l’amélioration de leur performance énergétique. À cet égard, une attention particulière a notamment été portée à la végétalisation des lieux, "un vaste jardin arboré et des terrasses qui offriront plus de 3000 m2 d’espaces extérieurs" sont ainsi prévus.

Les travaux, estimés à 88 millions d’euros en 2019, doivent débuter à la fin de l’année et se poursuivre jusqu’en 2023.