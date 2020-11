Lyon : la qualité de l'air médiocre à cause de particules fines

Malgré le confinement, la présence de particules fines dans la métropole de Lyon rend la qualité de l'air médiocre selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

Bien que la métropole de Lyon soit, comme toute la France, en plein confinement, la qualité de l'air est annoncée médiocre ce mercredi par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le centre de l'agglomération, les niveaux sont proches du seuil d'information. Ces particules sont émises par le trafic routier à hauteur de 20 %, par l'industrie pour entre 11 % et 17 % et plus principalement par le chauffage individuel au bois pour entre 47 % et 57 %. Selon Atmo, mercredi 11 et jeudi 12, le temps devrait être globalement plus clément et plus favorable à la dispersion des polluants dans la région.