Lyon : la qualité de l'air dans le vert cette semaine

La pluie et le mauvais temps ont grandement amélioré la qualité de l'air à Lyon. Après une semaine dans le vert, l'air est encore meilleur ce lundi 5 octobre d'après Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

S'il fait un temps qui n'invite pas vraiment à aller s'aérer, la qualité de l'air a été particulièrement bonne sur cette première semaine d'octobre. D'après l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, Atmo, les indices sont restés dans le vert toute la semaine, signe d'un air "bon", avec des valeurs comprises entre 26 et 31/100. Une qualité de l'air optimale est chiffrée à 0/100. Plus les valeurs augmentent, plus la qualité de l'air se dégrade.

Ce lundi 5 octobre, la semaine débute avec un air encore meilleur, dans le turquoise et jugé "très bon" par Atmo avec un indice de 19/100. La tendance devrait se confirmer les jours suivants : l'observatoire estime que l'indice restera stable mardi, toujours dans le turquoise, et remontera légèrement dans le vert mercredi, avec un indice de 24/100 ce qui reste "bon".