Lyon : la préfecture du Rhône fait le bilan des contrôles estivaux

Plusieurs lieux ont été fermés suite à ces contrôles cet été dans le Rhône, dont un restaurant situé dans le Vieux-Lyon et un lieu d'accueil collectif de mineurs.

Tous les étés du 1er juin au 15 décembre, les services de l’État, dans le cadre de l’Opération interministérielle vacances (OIV) mettent en place “des actions de contrôle et de prévention pour garantir la sécurité et la qualité des produits et services proposés aux vacanciers”. Cette année, près de 500 établissements ont ainsi fait l’objet d’un contrôle au cours de la période estivale dans le Rhône.

Le secteur de la restauration a généré 252 interventions “avec de nombreux manquements”, écrit la préfecture. En tout, 106 avertissements, 23 mesures de police administrative dont 2 arrêtés de fermeture en raison de manquements graves aux règles d'hygiène et 43 procès-verbaux ont été distribuées dont un restaurant situé au cœur du quartier touristique Saint-Jean à Lyon qui annonçait à tort des plats faits maison à base de produits frais. Enfin 25 kg de denrées dont la date limite de consommation était dépassée ont été détruits dans un centre de vacances.

Les marchés ont aussi fait l’objet de contrôles. 108 ont eu lieu pour 38 avertissements et 6 procès-verbaux pour défaut d'information du consommateur sur les prix et les caractéristiques essentielles des denrées (étiquetage, allergènes).

Enfin, dans les lieux d'accueil collectif de mineurs, 51 contrôles ont été réalisés pour une fermeture en urgence (absence d’encadrement qualifié pour le sport pratiqué), 13 signalements d’événements graves, dont 4 suivis d’une mesure administrative et 7 demandes de mise en conformité.