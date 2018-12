Lyon : la police recherche la voiture qui a percuté une enfant

Les policiers de Lyon recherchent une voiture qui aurait percuté une enfant à Vénissieux jeudi 20 décembre vers 18h30.

Jeudi soir à 18h28, devant le 38 boulevard Lépine à Vénissieux, un conducteur a percuté une enfant de 10 ans qui traversait sur un passage piéton. Le conducteur se serait arrêté pour venir voir l'enfant avant de prendre la fuite à bord de son véhicule. L'enfant a été secourue et hospitalisé à Bron. Elle souffre de plusieurs fractures, mais son pronostic vital est non engagé. La police recherche le véhicule en fuite, il pourrait s'agir d'une Citroën C3 blanche dont l'immatriculation débuterait par AM. Des débris du véhicule ont été retrouvé sur les lieux de l'accident, cette voiture serait donc endommagée.

Mise à jour : si vous avez des informations pouvant aider l'enquête, contactez la BADR (Brigade des Accidents et des Délits Routiers) du Commissariat du 3è et 6è au 04 72 82 15 00 (heures ouvrables) ou la permanence judiciaire de l’Hôtel de Police au 04 78 78 40 40.