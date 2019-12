Lyon : la patinoire du 8e arrondissement ouvre ce samedi

La patinoire éphémère du 8e arrondissement ouvre ce samedi et restera accessible jusqu'au 6 janvier.

Ce samedi marque la première ouverture de l’année pour la patinoire en plein air du 8e arrondissement. Comme chaque année, elle s’est installée place Ambroise-Courtois dans le quartier de Monplaisir et restera ouverte jusqu’au dimanche 6 janvier. La patinoire est ouverte tous les jours de 9h30 à 19h. Les samedis 14, 22, 29 décembre et 5 janvier et les dimanches 16, 23, 30 décembre et 6 janvier, la patinoire sera réservée de 9h30 à 11h aux enfants de moins de 6 ans. Le tarif est de 5€.