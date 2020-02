Lyon : la passerelle modes doux n'est plus interdite... aux modes doux

C'était le symbole d'un paradoxe à Lyon : la passerelle de la paix destinée aux "modes doux" était interdite totalement aux cyclistes en permanence, mais aussi aux piétons par temps de pluie. Elle est enfin à nouveau ouverte.

Entre Lyon et Caluire, la passerelle de la paix était censée être un trait d'union pour les "modes doux". Inaugurée en 2014, elle a présenté un fâcheux défaut : ses lames étaient particulièrement glissantes. Depuis décembre 2018, les cyclistes n'avaient pas le droit de prendre cet édifice qui a coûté 15 millions d'euros. Par temps de pluie, elle était également interdite aux piétons.

Malgré les panneaux, ces interdictions étaient rarement respectées. Piétons comme cyclistes n'avaient parfois pas d'autres choix. Plus haut, le pont Poincaré est connu pour sa dangerosité, plus bas, le pont Winston-Churchill est bien trop loin. La métropole de Lyon avait lancé des travaux de remplacement des supports pour régler cette situation, sans pour autant fermer l'accès à la passerelle.

270 lames ont dû être remplacées, à cause du passage de "véhicules automobiles", selon la métropole, alors que ces derniers sont interdits sur la passerelle. "Les travaux, démarrés en juillet dernier, ont conduit au remplacement du système antidérapant existant qui était défectueux en raison d’une résine friable et non adhérente au support bois. Ils ont consisté à l’insertion d’une lame métallique remplie de résine encastrée et vissée dans les lattes de bois (au total 11 km de lames ont été posés)", précise la métropole. En ce début février, la passerelle est à nouveau ouverte aux piétons, vélos et autres modes doux, mettant fin à ce paradoxe.