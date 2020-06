Lyon : la ligne Eurostar vers Londres suspendue

Eurostar va suspendre sa ligne de train entre Londres et Lyon.

Selon BBC, Eurostar va arrêter sa ligne de train entre Londres et Lyon dès cette année 2020, mais aussi durant l'été 2021.

Eurostar invoque des pertes financières importantes durant la crise du COVID-19, mais aussi la difficulté d'appliquer les gestes barrières auprès des voyageurs, d'imposer le port du masque et la distanciation sociale sur un trajet de six heures entre Lyon et Londres.

Cette liaison avait été lancée le 1er mai 2015. Eurostar souhaite désormais concentrer ses efforts sur des lignes plus rentables et avec des trajets moins longs comme celle entre Lyon et Paris.