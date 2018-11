Suite à un incident technique, la ligne du métro D est perturbée à Lyon.

Après un incident technique, la ligne D ne circule plus entre Saxe Gambetta et Vaise. Des bus relais sont mis en place pour assurer la desserte et le service.

La ligne fonctionne uniquement entre Saxe Gambetta et Gare de Vénissieux.

Selon nos informations, il s’agit d’une rame en panne à Gorge de loup.