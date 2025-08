Lyon : la ligne de métro C interrompue dès demain et jusqu’au 17 août

En raison de travaux sur l'alimentation électrique de la ligne, le métro C sera totalement interrompu dès demain et jusqu’au 17 août prochain.

Afin de compenser l'interruption de la ligne, le service du bus C13 sera renforcé entre les stations Hôtel de Ville et Cuire. Ainsi, du lundi au vendredi, un bus passera toutes les 7 à 20 minutes. Le samedi, la fréquence variera entre 10 et 18 minutes et entre 10 et 15 minutes le dimanche.