Les fortes chaleurs de retour à Lyon dès la semaine prochaine

Il va faire de nouveau très chaud dans la capitale des Gaules dès la semaine prochaine avec un pic atteignant les 37 degrés jeudi et vendredi.

Attention, les grosses chaleurs vont faire leur retour à Lyon dès demain. Si l’épisode devrait être moins intense que celui qui a touché la France à la fin du mois de juin et début juillet, les températures seront toutefois élevées. Dès demain, lundi 4 août, le mercure atteindra les 30 degrés et 32 degrés mardi. Mais les maximales seront atteintes durant les journées de jeudi et vendredi avec 37 degrés annoncés. Des températures 8 degrés au-dessus des normales de saison, indique le site Météo Lyon.

Si pour le moment aucun orage n’est annoncé, le vent quant à lui sera bien présent. Des rafales pouvant atteindre les 45 km/h durant les journées de mardi, jeudi et vendredi. Le temps sera donc sec et ensoleillé la semaine prochaine et les nuits devraient également être chaudes à partir de samedi 9 août alors que le mercure ne descendra pas sous les 20 degrés. Mais il est cependant encore trop tôt pour dire si un nouvel épisode caniculaire se profile.

