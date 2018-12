Lyon : la ligne de métro A perturbée

Suite à un incident technique, la ligne A du métro ne circule plus entre Perrache et Charpennes.

mise à jour : retour à la normale

Nouvel incident technique sur le métro de Lyon cette semaine, après celui de la ligne B lundi. Ce vendredi matin, la ligne A ne circule plus entre Charpennes et Perrache. Seules les stations entre Charpennes et La Soie sont desservies. Un incident qui arrive en heure d’en pointe et provoque une nouvelle fois l’exaspération des voyageurs qui se rabattent sur les vélo’v ou font le trajet à pied.