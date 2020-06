Suite à un incident technique la ligne A ne circule plus à Lyon.

En raison d'un incident technique, la ligne de métro A à Lyon, ne circule plus entre Perrache et Vaulx-en-Velin la Soie. Des bus relais sont mis en place uniquement entre Charpennes et Vaulx.

Cet arrêt d'exploitation total pourrait durer jusqu'à 19h30 selon les premières estimations.

Une rame est en panne entre les stations République et Gratte-Ciel.