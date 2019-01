Suite à un incident technique, la ligne du métro D à Lyon est perturbée ce mardi après-midi.

Mise à jour : reprise du trafic sur l'ensemble de la ligne

La ligne D est perturbée ce mardi après-midi à Lyon. Suite à un incident technique à 15h50, elle ne circule plus entre les stations Gare de Vénissieux et Grange Blanche. Des bus relais sont mis en place avant un retour à la normale annoncé pour 17 heures. Les stations entre Gare de Vaise et Grange Blanche sont toujours desservies.