Suite à la présence d'un colis suspect à la station Gare d'Oullins, la ligne de métro B est perturbée à Lyon.

La ligne de métro B ne circule plus entre Gerland et Gare d'Oullins suite à la présence d'un colis suspect dans cette dernière station. La ligne B est perturbée depuis 15h50, on ignore quand le service reviendra à al normale. En attendant, des bus relais sont mis en place entre les stations Gare d'Oullins et Stade de Gerland.