Lyon : la fondation Le Refuge organise un marché de Noël en ligne local et solidaire

La fondation Le Refuge a pour but de prévenir l'isolement de jeunes homosexuels de 14 à 25 ans en situation de rupture familiale. Du 15 novembre au 15 décembre, Le Refuge Lyon lance son 1er marché de Noël local et solidaire. Le tout en ligne.

Depuis 17 ans, Le Refuge accueille et héberge des jeunes homosexuels de 14 à 25 ans en situation de rupture familiale, tout en leur offrant un accompagnement social et psychologique.

A Lyon, Le Refuge lance son 1er marché de Noël local et solidaire, 100 % en ligne, du 15 novembre au 15 décembre 2020. Un marché de Noël local "né d’une volonté de soutenir la création et la production locale face à l’annulation des marchés de Noël et au contexte difficile pour toutes et tous", précise le Refuge Lyon.

"Cet évènement 100 % digital vous permet de faire vos achats de Noël auprès de producteurs, créateurs, artistes et artisans locaux tout en soutenant Le Refuge", poursuit la fondation. 10 % du montant des ventes seront reversées au Refuge Lyon afin d'offrir des cadeaux de Noël aux jeunes du Refuge.

Plus d'informations sur le site du Refuge Lyon ici.