Lyon : la Fête des Lumières 2020 annulée

En raison de la situation sanitaire liée au Covid-19 dans la région lyonnaise, la Fête des Lumières 2020 va être annulée.

Selon une information de TF1 confirmée par Le Progrès, la Fête des Lumières 2020 va être annulée. Une réunion a eu lieu ce mercredi entre Grégory Doucet le maire de Lyon et Pascal Mailhos, le préfet de région et du Rhône.

La semaine passée, Grégory Doucet avait assuré vouloir maintenir l'événement. “D'ici la mi-novembre, on sera en capacité de savoir qu’elles sont les grandes tendances sur la circulation du virus. Le pari que je fais de pouvoir organiser la Fête des Lumières reste tout à fait d'actualité. On envisage de l'étendre un peu, du (vendredi) 4 au (mardi) 8 décembre, de manière à faciliter son accès au plus grand nombre, tout en sachant que son plus grand nombre sera de toute façon limité. On cible prioritairement nos deux grands parcs, Tête d'Or et Blandan, pour l'installation du dispositif. Les services travaillent d'arrache-pied pour être en capacité d'être prêts, ils connaissent le contexte, ils savent qu'ils sont peut-être en train de travailler pour rien, mais on a tous envie d'une Fête des Lumières. J'ai envie d'une Fête des Lumières”, avait martelé le maire de Lyon.

Finalement au vu de la situation sanitaire se dégradant de jour en jour à Lyon et dans le département du Rhône, les autorités n’ont visiblement pas eu d'autre choix que d'annuler l'événement.