Lyon : la Cité de la gastronomie ouvrira le 19 octobre

Comme nous l'indiquions dès le 9 septembre, on connait la date d'ouverture de la Cité de la gastronomie à Lyon. David Kimelfeld vient de confirmer notre information : il sera possible de la visiter dès le 19 octobre.

Lors du conseil métropolitain de ce 30 septembre, le président David Kimelfeld a confirmé que la Cité de la gastronomie de Lyon ouvrira ses portes le 19 octobre. Dès le 9 septembre, nous avancions cette date qui est désormais officielle.

Ce projet culturel à 14,5 millions d'euros proposera une visite sur 4 niveaux de 1 000 m² avec un double enjeu : la promotion de l'identité et de l’excellence de la cuisine française, symbolisée notamment par la reconnaissance du repas gastronomique des Français en tant que patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco et le développement d'un projet culturel et touristique autour de la gastronomie.

Reste à voir l’accueil que feront les Lyonnais à ce concept. La visite simple sera proposée à 12 euros, 24 euros pour ceux qui voudront participer aux dégustations lors des ateliers.