Lyon : la circulation du tramway T2 perturbée cette semaine 

Pour permettre les travaux d’élargissement des quais, la ligne de tramway T2 sera perturbée cette semaine, du 8 au 12 juillet, entre 6h45 et 18h15.

Les travaux d’aménagement et d’extension de la ligne de tramway T2 se poursuivent. Dès ce lundi et jusqu’à vendredi, la circulation du tramway T2 sera perturbée entre 6h45 et 18h15. Les tramways circuleront en deux parties : entre Hôtel de Région Montorchet et Ville Bron, puis entre Porte des Alpes et Saint-Priest Bel Air.

Les arrêts Les Alizés et Europe Université, en revanche, ne seront pas desservis dans les deux sens de circulation. Des bus relais sont mis en place toutes les dix minutes pour les arrêts Hôtel de Région Montrochet, Ville Bron, Les Alizés, Rebufer, Cimetière communautaire et Porte des Alpes.

Horaires du tramway T2

Horaires du tramway T2 de Hôtel de Région Montrochet à Saint-Priest Bel Air

Premier départ matin : 4h58

Dernier départ matin : 6h44

Premier départ soir : 18h02

Dernier départ soir : 0h52

Horaires du tramway T2 de Saint-Priest Bel Air à Hôtel de Région Montrochet

Premier départ matin : 4h55

Dernier départ matin : 7h03

Premier départ soir : 18h14

Dernier départ soir : 23h50

Horaires des bus relais

Horaires des bus relais d’Hôtel de Ville Bron à Porte des Alpes

Premier départ : 7h20

Dernier départ : 18h30

Horaires des bus relais de Porte des Alpes a Hôtel de Ville Bron