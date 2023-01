Interrompue pendant plusieurs heures ce jeudi matin en raison d’une panne informatique, la circulation des quatre lignes de métro du réseau TCL reprend progressivement depuis 10 heures.

En plus de la grève qui perturbe la circulation des Transports en commun lyonnais ce jeudi 19 janvier, une panne informatique est venue paralyser la circulation des métros pendant plusieurs heures ce matin. Après la ligne C aux environs de 7h15, le trafic reprend progressivement depuis 10 heures sur les lignes A, B et D.

En milieu de matinée, quelques perturbations persistaient encore sur la ligne D, qui ne circulait qu’entre les stations Gare de Vaise et Grange Blanche. Le retour à la normale est annoncé pour 10h30.

Ligne D - 10h17 - Circule de Grange Blanche à Gare de Vaise Reprise estimée 10h30 - Panne informatique — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) January 19, 2023

Encore des perturbations liées à la grève

Le trafic devrait rester quelque peu perturbé tout au long de la journée en raison de la grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites.

La ligne A circulera avec une fréquence de 5min

Les lignes B et C circuleront normalement

La ligne D circulera avec une fréquence de 4 minutes

Sur le reste du réseau, la circulation des tramways sera très perturbée. Seul le tram T5 circule normalement. Le T7, quant à lui, ne circulera pas. La ligne T3 sera limitée à Meyzieu Zi et circulera avec une fréquence de 14 à 22 minutes. Les autres trams circuleront avec une fréquence comprise entre 10 et 20 minutes.

Du côté des bus, une fermeture exceptionnelle du réseau est prévue à 20h30. Passé cette heure, les bus ne fonctionneront plus. Pendant la journée, des lignes fonctionneront partiellement ou verront leur fréquence diminuée. Certaines sont complètement supprimées. Plus d'info sur le site des TCL.