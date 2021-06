Lyon : la capitale des roses récompense ses plus belles fleurs

En ce solstice d'été du 21 juin, la Société Française des Roses, en collaboration avec la direction des Espaces Verts de la Ville de Lyon, organisait comme chaque année son concours international de roses nouvelles. Les plus beaux spécimens ont été auréolés au sein de la roseraie de concours du Parc de la Tête d'Or de la ville.

La ville de Lyon, aussi connue sous le nom de "capitale des roses", entretient une relation particulière avec la "reine des fleurs". Créée par les obtenteurs (ndlr : créateurs de nouveaux rosiers) Lyonnais de roses les plus réputés au monde, la Société Française des Roses organise chaque année, depuis 1931, le concours international de roses nouvelles de Lyon.

Dans la roseraie de concours du Parc de la Tête d'Or, l'association a dévoilé ce 21 juin le palmarès des plus beaux spécimens obtenus. Les différentes fleurs en lice ont été examinées pendant plus de deux ans par un jury contentieux, qui tenait compte à la fois du parfum, de l'abondance de la floraison, mais aussi de la résistance aux maladies. Pour cette 91ème édition du concours, "90 variétés de rosiers provenant de quinze obtenteurs et représentant huit pays d’Europe occidentale" concouraient afin d'obtenir le premier prix dans les différentes catégories proposées.

Le 1er prix de la catégorie "Rosiers à grande fleurs" a ainsi été remis au pépiniériste spécialiste de la sélection des rosiers Orard ; celui de la catégorie "Rosiers à fleurs groupées" a été décerné aux obtenteurs W. Radler (Etats-Unis) et A. Meilland (France). Vous pouvez retrouver la liste complète du palmarès via ce lien.

Lyon, connu comme le berceau de la rose, est une des villes pionnières dans la recherche de nouvelles obtentions et la commercialisation de nouvelles variétés. Entre 1860 et 1914, on estime que 60 % des roses mondiales ont été créées dans cette ville. Aujourd’hui encore, 50 % des obtenteurs européens sont issus de la capitale des roses. Le concours international de roses nouvelles permet d'entretenir cette effervescence autour de la fleur la plus cultivée au monde.