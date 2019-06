Lyon : l'homme blessé par un militaire interné en hôpital psychiatrique

Dimanche un militaire a ouvert le feu sur un individu armé d'un couteau présent dans l'hôpital Desgenettes à Lyon. Le suspect a été placé en hôpital psychiatrique.

Dimanche vers 15 heures, un homme armé d'un couteau est repéré dans l'hôpital Desgenettes à Lyon. Il avance alors vers les militaires. L'un d'eux a fait feu et l'a blessé à la jambe.

Dans un communiqué, le parquet de Lyon indique que le suspect est un homme de 26 ans, de nationalité française est inconnu des services de police et de Justice : "Il n'est pas non plus connu des services spécialisés en charge de la radicalisation".

Selon le parquet, sa garde à vue a été levée lundi en fin d'après-midi "à la suite d’un examen psychiatrique ayant déclaré son état incompatible avec la poursuite de la garde à vue. Il a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier Le Vinatier de Lyon".

Lors de son audition, l'homme a expliqué son comportement "par son état dépressif, affirmant avoir voulu mourir et ne pas avoir eu l'intention de blesser ou de tuer les militaires".