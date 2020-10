Lyon : l'histoire de la célèbre rue de la "Ré" racontée dans une exposition

Les Lyonnais l'appellent la rue de la "Ré". La Rue de la République est une rue stratégique, en plein coeur de Lyon. Saviez-vous qu'elle s'est aussi appelée rue Impériale mais aussi tout simplement rue de Lyon ? Une exposition aux archives municipales retrace l'histoire de la rue de la "Ré"

"La rue Impériale est ouverte en 1858, sous le Second Empire, pour relier l'hôtel de ville à la place Bellecour, deux lieux emblématiques de la cité. Elle a pour motifs non seulement l'embellissement de la cité mais aussi l'assainissement et la sécurisation d'un quartier alors insalubre et propices aux soulèvements populaires", racontent les Archives de Lyon.

Quelle est l'histoire de cette fameuse rue de la "Ré" ? Documents, plans, archives, photographies, une exposition sur l'histoire de la rue est proposée du 14 octobre 2020 au 26 février 2021 aux Archives municipales de Lyon. C'est gratuit et ouvert à tous.

Plus d'informations ici.