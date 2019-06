Lyon : l'A46 coupée en direction de Paris à cause d'un camion en feu

Un camion a pris feu ce lundi en début d'après-midi sur l'A46 en direction de Paris. L'autoroute qui contourne Lyon par l'Est est actuellement bloquée dans ce sens.

Un camion a pris feu ce lundi en début d'après-midi peu après 15h30. Le semi-remorque circulait en direction de Paris et a dû s'arrêter peu après l'échangeur numéro 16 près de la commune de Comunnay. La circulation a été interrompue dans ce sens pendant plus de 30 minutes avant d’être rouverte sur une voie. Selon Onlymoov, on compte déjà de nombreux kilomètres de bouchons dans le secteur et la circulation devrait rester difficile le reste de la journée.